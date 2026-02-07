Neste domingo, 8, o Angers recebe o Toulouse em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola a partir das 13h (horário de Brasília), no estádio Raymond Kopa, colocando frente a frente duas equipes separadas por apenas quatro pontos na classificação.

Cenário do confronto e expectativas

O duelo se desenha como um típico embate de equilíbrio na Ligue 1, onde cada ponto é crucial para definir o futuro dos clubes na temporada. Para os donos da casa, vencer significa se distanciar da zona de perigo e consolidar uma posição intermediária. Já para os visitantes, o triunfo fora de casa é essencial para manter vivo o sonho de alcançar uma vaga em competições continentais, como a Conference League.

Embora nenhum dos times corra risco iminente de rebaixamento, a margem de erro é pequena. A imprensa local aponta um leve favoritismo para o Toulouse, justificado pela consistência apresentada nas últimas rodadas em comparação à oscilação do adversário.

Angers busca estabilidade em casa

O Angers entra em campo ocupando a 11ª colocação na tabela, com 26 pontos somados. A campanha da equipe tem sido marcada pela irregularidade, registrando 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas até o momento. O retrospecto recente reforça essa instabilidade, alternando entre bons resultados e tropeços.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é transformar o estádio Raymond Kopa em um trunfo para garantir os três pontos. Para isso, o time precisará apresentar maior solidez defensiva e eficiência no ataque, superando um adversário que vive um momento técnico ligeiramente superior.

Toulouse mira o pelotão da frente

Do outro lado, o Toulouse chega para o confronto em uma situação mais confortável, ocupando a 8ª posição com 30 pontos. Com uma campanha de 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, a equipe mostra competitividade e almeja encostar no grupo que briga por vagas europeias.

A forma recente dos visitantes é animadora: foram três vitórias nos últimos cinco compromissos pela liga, demonstrando confiança para buscar resultados positivos longe de seus domínios. Uma vitória neste domingo seria fundamental para as ambições do clube de subir degraus importantes na classificação.

Onde assistir a Angers x Toulouse

A transmissão será realizada pela CazéTV no Youtube e também pela plataforma de streaming Onefootball.