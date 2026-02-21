Neste domingo, 22, o estádio Raymond Kopa será palco de um confronto decisivo para as pretensões de duas equipes tradicionais da França. O Angers recebe o Lille em partida válida pela 23ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola a partir das 13h15 (de Brasília), colocando frente a frente um mandante que busca estabilidade e um visitante que, apesar da boa posição na tabela, atravessa uma fase delicada de resultados.

Lille tenta estancar a crise e manter o G5

A situação do Lille é paradoxal. O time ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, fruto de dez vitórias, quatro empates e oito derrotas, o que lhe garante, momentaneamente, uma vaga em competições europeias. No entanto, o sinal de alerta está ligado: a equipe não vence há seis rodadas na Ligue 1.

O retrospecto recente preocupa a torcida e a comissão técnica. Nos últimos compromissos, o time acumulou tropeços, incluindo empates contra Brest e Metz, além de uma derrota para o Lyon. A pressão por um resultado positivo é imensa, tanto para interromper a queda de rendimento quanto para evitar que os concorrentes diretos ameacem sua posição na zona de classificação continental.

Angers busca consolidação no meio da tabela

Do outro lado, o Angers entra em campo ocupando a 11ª colocação, com 29 pontos. A campanha é marcada pelo equilíbrio, somando oito vitórias, cinco empates e nove derrotas. O objetivo principal é se afastar definitivamente de qualquer risco na parte baixa e mirar a metade superior da classificação.

A forma recente da equipe mostra oscilação, mas com pontos positivos. Antes do revés na última rodada contra o Lorient, o Angers havia conquistado vitórias importantes sobre Toulouse e Metz, além de um empate contra o Paris FC. Jogando em casa, o time espera aproveitar a instabilidade emocional do adversário para somar três pontos cruciais.

Onde assistir a Angers x Lille

A partida entre Angers e Lille será exibida ao vivo pela CazéTV.