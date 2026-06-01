O futebol grego está de luto pela morte do ex-zagueiro Marios Oikonomou, que faleceu nesta segunda-feira, 1º de junho, aos 33 anos de idade. Oikonomou não resistiu aos ferimentos sofridos em um grave acidente de motocicleta ocorrido nove dias antes, em 23 de maio de 2026, na cidade de Ioannina, noroeste da Grécia. Ele somou seis internacionalizações pela seleção da Grécia.

O Acidente e a Internação

O acidente envolveu a motocicleta pilotada por Oikonomou e um veículo leve, próximo à entrada do Hospital Hatzikosta, em uma via conhecida por seu histórico de sinistralidade. O ex-jogador sofreu graves lesões cranianas e cerebrais, sendo prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Ioannina. Lá, foi submetido a uma cirurgia de emergência, incluindo uma craniectomia descompressiva, procedimento para aliviar a pressão intracraniana.

Apesar dos esforços da equipe médica, Oikonomou permaneceu em estado crítico na unidade de terapia intensiva, em coma induzido, por nove dias. Contudo, os danos foram considerados irreversíveis. As autoridades gregas seguem investigando as circunstâncias da colisão.

Trajetória no Futebol e Legado

Marios Oikonomou teve uma carreira notável, defendendo diversos clubes importantes na Europa. Ele atuou por equipes italianas como Cagliari, Bologna, Sampdoria, SPAL e Bari. Também teve passagens pelo AEK Atenas na Grécia e pelo Copenhaga na Dinamarca.

O zagueiro encerrou sua trajetória profissional em 2024, após sua última passagem pelo Panetolikos, em seu país natal. Clubes como o Bologna FC 1909 e a Federação Grega de Futebol emitiram notas de pesar, lamentando a perda precoce do atleta.