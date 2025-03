O show que o Barcelona de Guayaquil deu dentro de campo na noite da última quarta-feira, 6, na vitória contra o Corinthians, foi acompanhado de muito estilo fora dele. Segundo Castillo, o carismático técnico da equipe equatoriana, já jogou Copa do Mundo e disputou a Premier League.

Publicidade

Castillo, conhecido também como ‘Puro Chocolate’, apelido que carrega em suas contas nas redes sociais acompanhado da foto de uma partida em que marca Lionel Messi, em um Argentina x Equador, é fã do futebol brasileiro. No Instagram, por exemplo, o treinador segue os perfis de Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras e São Paulo.

O ex-zagueiro e meio-campista disputou a Copa do Mundo de 2006, edição em que o Equador avançou às oitavas de final e caiu para a Inglaterra (1 a 0). Nessa época, o ainda jogador atuava pelo El Nacional, vindo do Espoli, times do seu país. Entre idas e vindas de uma aventura no Estrela Vermelha, na Sérvia, chegou à Premier League.

Publicidade

Na Inglaterra, Castillo defendeu o Wolverhampton e o Everton. Ao todo, foram 17 partidas, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sir Second Castle (@elmortero_puro_chocolate)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sir Second Castle (@elmortero_puro_chocolate)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sir Second Castle (@elmortero_puro_chocolate)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sir Second Castle (@elmortero_puro_chocolate)

O treinador, que assumiu o Barcelona no ano passado, explica o seu estilo caprichado na beira do campo. “Sinto que tenho que estar à altura da equipe que estou treinando e o torneio que estamos”, disse.

Corinthians e Barcelona se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores, na próxima quarta, na Neo Química Arena.