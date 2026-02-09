A noite desta terça-feira (10) promete ser decisiva pela primeira fase da Copa Libertadores de 2026. O Deportivo Táchira recebe o The Strongest no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) para o confronto que define quem avança na competição continental.

Cenário da decisão e regulamento

Este é o jogo de volta do confronto eliminatório. Na primeira partida, realizada em La Paz, o The Strongest fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1. Com esse resultado, a equipe boliviana joga por qualquer empate para garantir a classificação à segunda fase preliminar.

Para o Deportivo Táchira, a missão é reverter a desvantagem diante de sua torcida no “Templo Sagrado”. Como não há mais o critério do gol qualificado fora de casa, uma vitória dos venezuelanos por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para avançar diretamente no tempo regulamentar, o Táchira precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem.

Quem passar deste duelo enfrentará o Tolima, da Colômbia, na etapa seguinte, além de garantir uma premiação de 500 mil dólares.

Como chegam as equipes

O Deportivo Táchira entra em campo pressionado. Após a derrota na ida, a equipe aposta todas as suas fichas no fator casa para evitar uma eliminação precoce, que representaria um duro golpe no planejamento da temporada e nas finanças do clube.

Do outro lado, o The Strongest chega com a confiança em alta e a vantagem no placar agregado. O time boliviano busca administrar o resultado construído na altitude para seguir vivo no sonho da Glória Eterna, tentando explorar os espaços deixados pelo adversário que precisará se lançar ao ataque.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar a partida através de diversas plataformas. Na televisão fechada, a transmissão será feita pela ESPN. No streaming, o jogo estará disponível no Disney+ e no Globoplay. Além disso, é possível assistir gratuitamente pelo site ge.globo e seu canal no YouTube. A cobertura internacional também inclui o serviço beIN SPORTS.