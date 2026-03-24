A Copa do Nordeste de 2026 inicia nesta terça-feira, 24 de março, com uma reformulação profunda em seu regulamento. A competição expandiu para 20 clubes e extinguiu a fase preliminar (Pré-Nordestão), mas introduziu uma restrição inédita: equipes classificadas para torneios da Conmebol não participam desta edição.

Novo formato e divisão de grupos

Com o fim da fase prévia, todos os 20 participantes entram diretamente na fase de grupos. Eles estão divididos em quatro chaves (A, B, C e D), com cinco times cada. Os confrontos serão cruzados em turno único: Grupo A enfrenta o Grupo B, enquanto o Grupo C joga contra o Grupo D.

Fase eliminatória e calendário

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais e a grande final serão decididas em partidas de ida e volta. O torneio tem encerramento previsto para o dia 7 de junho de 2026.

Grupos da Copa do Nordeste

GRUPO A: ASA, Fluminense-PI, Itabaiana, Sousa e Vitória

GRUPO B: Botafogo-PB, CRB, Confiança, Juazeirense e Piauí

GRUPO C: América-RN, Ceará, Ferroviário, Imperatriz e Sport

GRUPO D: ABC, Fortaleza, Jacuipense, Maranhão e Retrô

Por que o Bahia e outros clubes estão fora?

O novo regulamento exclui clubes que garantiram vaga na Libertadores ou na Sul-Americana. Por este critério, o Bahia, atual campeão, não defenderá o título. O jogo de abertura da competição ocorre hoje entre Fortaleza e Ferroviário, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas.

Onde assistir e valores das premiações

A transmissão oficial está confirmada pelo SBT na TV aberta, SportyNet na TV fechada e pelo Canal do Benja no YouTube. Em termos financeiros, houve uma redução de cerca de 30% nas cotas. Confira os valores: