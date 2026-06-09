A Copa do Mundo de 2026 terá nove treinadores remanescentes do Mundial em 2022. Dos nove nomes, cinco comandam as mesmas seleções do último torneio, enquanto outros quatro técnicos trocaram de equipes ao longo do ciclo.

Os velhos conhecidos de mundiais que estão à frente de um novo país no torneio são: Graham Arnold (da Austrália para o Iraque), Gustavo Alfaro (Equador para o Paraguai), Carlos Queiroz (Irã para Gana) e Roberto Martínez (Bélgica para Portugal).

Trabalhos a longo prazo

Entre os nomes que se destacam pela longevidade e sucesso, Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, é o mais experiente. Ele assumiu o comando da equipe em 2012 e a liderou ao título da Copa do Mundo de 2018. Em 2022, Deschamps conduziu a França a mais uma final, onde foi derrotada pela Argentina nos pênaltis.

Zlatko Dalić, por sua vez, está à frente da seleção da Croácia desde 2017. Sob sua gestão, a Croácia alcançou o vice-campeonato mundial em 2018 e conquistou o terceiro lugar na Copa de 2022, eliminando a seleção brasileira nas quartas de final.

A Argentina, atual campeã mundial, apostou em Lionel Scaloni, que assumiu a seleção após a Copa de 2018. Inicialmente como interino, Scaloni reformulou o elenco e levou a equipe à vitória na Copa América de 2021, contra o Brasil, no Maracanã. Seu trabalho culminou com a conquista do terceiro título mundial da Argentina na Copa do Mundo FIFA de 2022, o primeiro para Lionel Messi.

No Japão, Hajime Moriyasu assumiu a seleção em julho de 2018 e comandou a equipe na Copa do Mundo de 2022. Para 2026, os Samurais apostaram na continuidade do trabalho do treinador, que levou a equipe às quartas de final nos dois últimos mundiais.

A Suíça continua sob o comando de Murat Yakin, que levou a seleção europeia as oitavas de final em 2022 e as quartas de final da Euro 2024. Mesmo com o bom trabalho, o treinador sofre críticas por suas constantes mudanças táticas.