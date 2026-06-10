Um dia antes da abertura da Copa do Mundo 2026, o Supercomputador Opta publicou a projeção dos favoritos ao título da competição. A Espanha aparece no topo da lista, com 16% de chance de levantar a Jules Rimet ao fim do torneio.

O Brasil aparece apenas na sexta posição, atrás de Espanha, França, Inglarerra, Argentina e Portugal. Segundo o Opta, a seleção brasileira tem 6,6% de chance de ser campeã. A porcentagem para atingir as quartas de final é 38,2%, enquanto para chegar às semis é de 21,9% e para disputar a final, de 12,3%.

O resto do top 10 é fechado por Alemanha (7º), Holanda (8º), Noruega (9º) e Bélgica (10º).

Lista de favoritos para o título da Copa: