Christian Pulisic, o renomado camisa 10 da seleção dos Estados Unidos, reconheceu publicamente a pressão inerente a ser conhecido como o ‘Capitão América’ do futebol de seu país. As declarações ocorrem em meio à intensa preparação para a Copa do Mundo FIFA de 2026, que será co-organizada pelos Estados Unidos, México e Canadá.

O jogador do AC Milan, Christian Pulisic, admitiu que a pressão é uma realidade, mas enfatizou estar habituado a ela. Em entrevista, Pulisic revelou que costuma “desligar” cerca de 99% das críticas e do escrutínio externo, minimizando o impacto em seu desempenho. Ele também destacou que sua liderança se manifesta através do exemplo e da ética de trabalho diária.

Capitania Oficial para Tim Ream

Apesar de ser amplamente conhecido como ‘Capitão América’ e de ter usado a braçadeira de capitão em 29 de suas 84 aparições pela USMNT, Christian Pulisic não será o capitão oficial da seleção para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Mauricio Pochettino nomeou o zagueiro Tim Ream, de 38 anos e com 80 jogos pela seleção, para a função de capitão principal, valorizando sua experiência e liderança.