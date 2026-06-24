A Croácia sobreviveu à pressão e garantiu sua primeira vitória na Copa do Mundo 2026. Na noite desta terça-feira (23), no BMO Field, em Toronto, a equipe europeia bateu o Panamá por 1 a 0, em duelo tenso válido pela segunda rodada do Grupo L. O resultado mantém os croatas vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final, enquanto sela a eliminação precoce da valente seleção caribenha do torneio.

O marco de Modric e o susto no travessão

O jogo marcou a histórica 200ª partida do craque Luka Modric com a camisa quadriculada. No entanto, o primeiro tempo esteve longe de ser uma festa tranquila. Precisando desesperadamente da vitória após derrotas na estreia, as duas equipes protagonizaram um duelo físico e truncado no meio-campo. A melhor chance da etapa inicial foi panamenha: aos 22 minutos, Murillo cruzou, Rodriguez cabeceou firme e o goleiro Livakovic fez uma defesa espetacular no contrapé, desviando a bola que ainda explodiu no travessão. A Croácia só respondeu nos acréscimos, exigindo grande intervenção do goleiro Mosquera em chute de Baturina.

Mudanças precisas e o gol do alívio

Insatisfeito com o rendimento ofensivo, o técnico Zlatko Dalic voltou do intervalo com alterações, promovendo as entradas de Kramaric e Budimir. A estrela do treinador brilhou rápido. Aos oito minutos da etapa final, uma bela trama coletiva destravou o placar. Pasalic serviu Stanisic com um passe de letra genial na linha de fundo; o lateral cruzou na medida para Budimir, livre na segunda trave, escorar para o fundo das redes e fazer 1 a 0.

O paredão Livakovic garante a sobrevivência

Em desvantagem e vendo o fantasma da eliminação se materializar, o Panamá partiu para o tudo ou nada, empurrado por sua torcida e deixando espaços na defesa. Pasalic quase ampliou em um contra-ataque, mas parou em Mosquera e isolou o rebote. Foi então que o goleiro croata assumiu o protagonismo absoluto da partida. Entre os 21 e 22 minutos, Livakovic operou uma sequência de milagres: primeiro, defendeu um chute forte de Murillo e o rebote à queima-roupa; no lance seguinte, após cobrança de escanteio, voou para espalmar uma cabeçada fulminante de Ramos, frustrando o grito de gol de empate.

Fim da linha para os caribenhos

Com a vantagem assegurada pelas mãos de seu camisa 1, a seleção europeia usou sua experiência para administrar a posse de bola nos minutos finais, esfriando o ímpeto adversário. O apito final confirmou a eliminação do Panamá, que permanece zerado no grupo. Já a Croácia soma seus primeiros três pontos e vai para a rodada decisiva com chances reais de avançar na competição.