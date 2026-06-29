Yan Diomandé, jovem destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026, está acertado com o Paris Saint-Germain para a próxima temporada, segundo o jornal espanhol Marca. O jogador de 19 anos do RB Leipzig teria firmado um contrato de cinco temporadas com o clube francês e estaria a detalhes de ser anunciado.

O Liverpool concorria com o PSG pela contratação do atacante, mas Diomandé preferiu atuar pela equipe francesa. Segundo o jonral, o ponta já teria tido uma conversa por telefone com o técnico Luis Enrique.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O valor da operação gira em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 472 milhões). As boas relações entre o clube francês e o Leipzig podem ajudar.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Conheça Yan Diomande

O ponta-esquerda de 19 anos teve ótimas atuações diante da vitória sobre o Equador, na estreia, e na derrota para a Alemanha. O jogador fez uma temporada notável pelo RB Leipzig, da Bundesliga. Marcou 13 gols e deu 10 assistências, ajudando a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões e figurando entre os atletas com maior número de dribles completados em todo o futebol europeu.

Na última semana, Diomandé publicou um texto no site The Players’ Tribune no qual relatou sua principal motivação para jogar futebol e defender a seleção nacional: honrar a memória de sua irmã Roxane, que faleceu precocemente no ano passado, pouco depois da estreia profissional de Diamondé, com apenas 15 anos de idade, tendo morrido de forma trágica após ingerir bebida adulterada em uma festa. O episódio segue sendo investigado pela polícia local.

“Eu vou realizar tudo o que você previu para mim. Eu juro. Mesmo antes de eu ganhar minha primeira chuteira, você dizia a todos: ‘O meu irmão é o melhor do mundo’. Eu vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando” escreveu o atacante, que optou pelo texto ao invés de uma entrevista convencional pois seria difícil para ele relatar a tragédia pessoal sem se emocionar.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google