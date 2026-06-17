O atacante norueguês Erling Haaland, conhecido mundialmente por sua passagem pelo Manchester City, tem gerado curiosidade ao exibir o nome ‘Braut Haaland’ em sua camisa pela seleção da Noruega. A inclusão do sobrenome ‘Braut’ não é uma alteração recente, mas uma escolha que reflete uma homenagem familiar e uma tradição cultural norueguesa.

A origem do sobrenome ‘Braut’

O nome completo do jogador é Erling Braut Haaland. O sobrenome ‘Braut’ pertence à sua mãe, Gry Marita Braut, que foi uma heptatleta. A decisão de incluir o sobrenome materno na camisa da seleção é um gesto de homenagem a ela e alinha-se a um costume comum na Noruega, onde é frequente o uso dos sobrenomes de ambos os pais. O pai de Erling, Alf–Inge Haaland, foi um conhecido jogador de futebol, que disputou a Copa do Mundo de 1994, com a Noruega.

Anúncio e destaque na Copa do Mundo

A mudança para a camisa da seleção norueguesa foi anunciada por Haaland em agosto de 2025. Embora ele continue a usar apenas ‘Haaland’ em seu uniforme pelo Manchester City, a versão completa ‘Braut Haaland’ é adotada quando representa seu país. A escolha ganhou renovada atenção durante a estreia da Noruega na Copa do Mundo de 2026, na última terça-feira, 16, quando o atacante marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, em uma partida disputada em Boston.