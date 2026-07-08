Após nove anos no comando da Croácia, Zlatko Dalic deixou o comando da seleção, nesta quinta-feira, 6. O treinador comandou o país em seus melhores resultados em Copas do Mundo, o vice-campeonato de 2018 e a terceira colocação de 2022.
O ciclo do técnico chegou ao fim após a queda da Croácia para Portugal, nos 16 avos de final deste Mundial.
Treinadores que deixaram o cargo na fase de grupos
Quem puxa a lista de saídas é Sabri Lamouchi, ex-treinador da Tunísia. O comandante foi demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida na estreia contra a Suécia. O experiente Hervé Renard assumiu a seleção africana, mas não teve êxito e a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.
Em seguida, foi a vez de mais treinadores deixarem seus cargos após o final da fase de grupos. Apenas no grupo A, dois técnicos se despediram: Hong Myung-bo pediu demissão da Coreia do Sul, enquanto Miroslav Koubek deixou o comando da Tchéquia. As duas seleções foram eliminadas da Copa na primeira fase.
Além deles, Steve Clarke deixou a Escócia após a eliminação na primeira fase da Copa. Já Marcelo Bielsa deu adeus ao comando do Uruguai após não se classificar para o mata-mata.
Treinadores demitidos no mata-mata da Copa do Mundo
Na fase de 16 avos de final, três técnicos deram adeus aos seus cargos. O primeiro foi Ronald Koeman, que deixou a Holanda após a eliminação para Marrocos. Já o segundo foi Sebastián Beccacece, que se despediu do Equador após a derrota por 2 a 0 para o México. O terceiro foi Julian Nagelsmann, que deixou a Alemanha após a queda diante do Paraguai.
Nas oitavas de final, Roberto Martínez se juntou a Javier Aguirre, que se despediu do México após a eliminação contra a Inglaterra, aos treinadores que deixaram seus cargos no torneio.
Lista de treinadores demitidos na Copa
- Sabri Lamouchi (Tunísia)
- Hong Myung-bo (Coreia do Sul)
- Miroslav Koubek (Tchéquia)
- Steve Clarke (Escócia)
- Marcelo Bielsa (Uruguai)
- Hervé Renard (Tunísia)
- Ronald Koeman (Holanda)
- Sebastián Beccacece (Equador)
- Julian Nagelsmann (Alemanha)
- Javier Aguirre (México)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Zlatko Dalic (Croácia)