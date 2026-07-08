Após nove anos no comando da Croácia, Zlatko Dalic deixou o comando da seleção, nesta quinta-feira, 6. O treinador comandou o país em seus melhores resultados em Copas do Mundo, o vice-campeonato de 2018 e a terceira colocação de 2022.

O ciclo do técnico chegou ao fim após a queda da Croácia para Portugal, nos 16 avos de final deste Mundial.

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Treinadores que deixaram o cargo na fase de grupos

Quem puxa a lista de saídas é Sabri Lamouchi, ex-treinador da Tunísia. O comandante foi demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida na estreia contra a Suécia. O experiente Hervé Renard assumiu a seleção africana, mas não teve êxito e a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.

Em seguida, foi a vez de mais treinadores deixarem seus cargos após o final da fase de grupos. Apenas no grupo A, dois técnicos se despediram: Hong Myung-bo pediu demissão da Coreia do Sul, enquanto Miroslav Koubek deixou o comando da Tchéquia. As duas seleções foram eliminadas da Copa na primeira fase.

Além deles, Steve Clarke deixou a Escócia após a eliminação na primeira fase da Copa. Já Marcelo Bielsa deu adeus ao comando do Uruguai após não se classificar para o mata-mata.

Treinadores demitidos no mata-mata da Copa do Mundo

Na fase de 16 avos de final, três técnicos deram adeus aos seus cargos. O primeiro foi Ronald Koeman, que deixou a Holanda após a eliminação para Marrocos. Já o segundo foi Sebastián Beccacece, que se despediu do Equador após a derrota por 2 a 0 para o México. O terceiro foi Julian Nagelsmann, que deixou a Alemanha após a queda diante do Paraguai.

Nas oitavas de final, Roberto Martínez se juntou a Javier Aguirre, que se despediu do México após a eliminação contra a Inglaterra, aos treinadores que deixaram seus cargos no torneio.

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Lista de treinadores demitidos na Copa

Sabri Lamouchi (Tunísia)

Hong Myung-bo (Coreia do Sul)

Miroslav Koubek (Tchéquia)

Steve Clarke (Escócia)

Marcelo Bielsa (Uruguai)

Hervé Renard (Tunísia)

Ronald Koeman (Holanda)

Sebastián Beccacece (Equador)

Julian Nagelsmann (Alemanha)

Javier Aguirre (México)

Roberto Martínez (Portugal)

Zlatko Dalic (Croácia)