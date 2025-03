CSA x Tuna Luso no Rei Pelé: onde assistir ao confronto da Copa do Brasil!

CSA e Tuna Luso se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo promete ser um duelo acirrado, com o time alagoano buscando aproveitar a vantagem de jogar em casa.

Publicidade

O CSA, tradicional equipe de Alagoas, conta com o apoio de sua torcida para avançar na competição e ganhar embalo para a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa em abril. Por outro lado, o Tuna Luso, uma das forças do futebol paraense, busca surpreender e garantir uma importante verba da CBF em caso de vitória.

Torcida do CSA – Fonte: Instagram/csaoficial

Onde assistir CSA x Tuna Luso ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre CSA e Tuna Luso ao vivo através do serviço de streaming Amazon Prime. A transmissão começa às 21h30, oferecendo uma oportunidade para os fãs de futebol acompanharem cada lance deste importante jogo da Copa do Brasil.

Publicidade

Quais são as expectativas para o jogo?

O CSA espera utilizar o fator casa a seu favor, contando com a presença de sua torcida para pressionar o adversário. A equipe alagoana, comandada por Higo Magalhães, entra em campo com uma formação sólida, buscando impor seu ritmo de jogo desde o início.

Por sua vez, o Tuna Luso, sob a liderança do técnico Ignácio Neto, chega a Maceió com a intenção de surpreender. O time paraense está motivado a conquistar a vitória e, consequentemente, a premiação financeira oferecida pela CBF, que pode ser crucial para o clube.

Detalhes técnicos do confronto?

A partida será apitada por Lucas Paulo Torezin, do Paraná, e promete ser um duelo equilibrado. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será definida nos pênaltis, aumentando ainda mais a tensão e a emoção para os torcedores presentes no estádio e assistindo de casa.

Publicidade

Escalações prováveis

CSA: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Tiago Marques e Klenisson. Técnico: Higo Magalhães.

Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Tiago Marques e Klenisson. Técnico: Higo Magalhães. Tuna Luso: Lucão; Wander, Dedé, Marlon e Wesley; Renan Metz, Tiago Bagagem e Lucas Paranhos; Jayme, Gabriel Furtado e Edgo. Técnico: Ignácio Neto.

Fonte: CenárioMT

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.