Ceará x Confiança: O desafio da boa fase! Onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Ceará e Confiança se enfrentam em um duelo decisivo pela Copa do Brasil 2025. A partida, que acontece em jogo único, determinará quem avança para a terceira fase do torneio. Com o Ceará invicto desde janeiro e o Confiança fazendo uma boa temporada, o confronto promete ser emocionante. Ambos os times já se enfrentaram este ano, resultando em um empate.

O Ceará, conhecido como Alvinegro de Porangabuçu, busca sua quinta vitória consecutiva. Já o Confiança, apelidado de Dragão, está na semifinal do Campeonato Sergipano e vem de uma vitória no jogo de ida contra o Falcon. O jogo promete ser acirrado, com ambos os times determinados a conquistar a vaga na próxima fase.

Quando e onde acontece o jogo.

O confronto entre Ceará e Confiança será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. A partida está marcada para quarta-feira, 12 de março de 2025, às 21:30 (horário de Brasília). O árbitro responsável será Davi de Oliveira Lacerda, e não haverá uso do VAR nesta partida.

Como assistir Ceará x Confiança ao vivo.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através do Sportv, canal de TV por assinatura, e pelo Premiere, serviço de pay-per-view. Essa é uma oportunidade para os fãs do futebol nordestino assistirem a um confronto decisivo entre duas equipes tradicionais da região.

Quais são os desfalques e escalações prováveis.

O Ceará enfrenta alguns desfalques importantes. A comissão técnica aguarda a recuperação de jogadores como o goleiro Keiller e o lateral-direito Rafael Ramos, que estão em fase de transição. Outros desfalques incluem o volante Richardson, o meio-campista Jorge Recalde e os atacantes Bruno Tubarão e Pedro Henrique.

A provável escalação do Ceará é: Bruno Ferreira; Diego, Marllon, Willian Machado, Marcos Victor; Nicolas, Rômulo, Fernando Sobral, Antonio Galeano, Fernandinho, Pedro Raul.

O Confiança também tem suas baixas, como o meio-campista Guilherme Teixeira, que está fora após uma cirurgia no tornozelo. A expectativa é pela estreia do volante Matheus Blade como titular. A provável escalação do Confiança é: Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura, Airton; Fábio, Luiz Otávio, André Lima; Ronald Camarão, Brayner Camilo, Rodriguinho (ou Thiago Santos).

Retrospecto e campanhas recentes.

Este será o segundo encontro entre Ceará e Confiança em 2025. No primeiro jogo, realizado em fevereiro pela Copa do Nordeste, o resultado foi um empate, com gols de Luiz Otávio e Aylon. O Ceará vem de uma sequência de vitórias, enquanto o Confiança apresenta um desempenho misto nos últimos jogos.

As campanhas recentes dos times são as seguintes:

Ceará: Empate, Vitória, Vitória, Vitória, Vitória

Empate, Vitória, Vitória, Vitória, Vitória Confiança: Derrota, Empate, Vitória, Derrota, Vitória

Com ambos os times em busca de uma vaga na próxima fase, o jogo promete ser um espetáculo para os amantes do futebol.

