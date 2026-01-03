A brasileira Marta, considerada a Rainha do futebol feminino, se casou na úlltima sexta-feira, 2, com sua companheira Carrie Lawrence, ex-jogadora americana. A cerimônia intimista ocorreu em Jupiter, na Flórida, cidade próxima a Orlando, onde Marta atua pelo Orlando Pride.

A organizada do casamento, Janine Closs, compartilhou imagens da festa em suas redes sociais.

“Tive a honra de liderar a organização e decoração do casamento da Marta, icônica número 10 do Brasil. Cada detalhe foi pensado com amor, sensibilidade e intenção, transformando este dia em uma experiência verdadeiramente única e inesquecível”, publicou Closs, que é brasileira e organiza eventos na Flórida.