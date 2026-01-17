Juliana Baptistuta é uma das várias meninas Brasil afora que sonham em brilhar no futebol feminino. Seu caminho vem sendo trilhado de forma promissora. Aos 14 anos de idade, Juba, como é conhecida, é destaque do time feminino sub-15 do São Paulo e já tem currículo os títulos do Paulistão, do Brasileirão, da Libertadores e até do Mundial Interclubes de sua categoria.

A vocação para o esporte foi descoberta nas aulas de educação física de seu colégio, o Marista Arquidiocesano, na zona sul de São Paulo. O suporte dos familiares e dos professores é um trunfo fundamental para a realização dos sonhos da menina, bem como sua polivalência. “Eu jogo como zagueira, lateral e ponta-direita”, contou Juba, ainda tímida, na primeira entrevista de sua vida. “Sou uma jogadora, veloz, inteligente e que gosta de driblar.”

Um começo desafiador

A história de Juba no futebol começou, ironicamente, quando as quadras e campos estavam fechados. Durante a pandemia de Covid-19, a adolescente lapidou seu talento em treinos à distância, por vídeo. Por vezes, ela foi a única aluna a atender as aulas. “Era na câmera, na varanda da casa dela, você via que de qualquer jeito ela se adaptava para ter a aula”, disse Gabriel Tchakmakian, treinador do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Arquidiocesano.