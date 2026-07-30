O Inter Miami lançou, nesta quinta-feira, 30, seu terceiro uniforme para a temporada 2026. A nova camisa foi inspirada na inauguração do novo estádio do clube, o Nu Stadium, fazendo referência às linhas arquitetônicas da cobertura local. Para a divulgação, Lionel Messi foi escolhido como modelo.

Chamado de “Cénit” (zênite em português), o nome do uniforme representa o ponto mais alto no qual o clube se encontra. O modelo traz o branco como cor principal, além de detalhes coloridos em tons de rosa, verde água e preto.

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“Cénit representa o ponto mais alto de onde o Clube se encontra – não como uma linha de chegada, mas como a visão mais clara até agora de quão longe ele chegou e o quão longe ainda pode ir”, escreveu o Inter Miami em nota.

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Embalados pelo tema “estamos em casa”, o vídeo da campanha de lançamento celebra a chegada do clube ao seu novo estádio. A divulgação também destaca as diversas personalidades e a cultura que definem o clube.

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Fotos do terceiro uniforme do Inter Miami