Esqueça Vini Jr., Raphinha, Carlo Ancelotti ou qualquer outro nome da seleção brasileira que você está acostumado. Aqui, prevalecem Ricardinho, Nonato e Jefinho. Eles compõem a vitoriosa seleção brasileira de cegos, que é retratada em Futebol de Cegos: O Jogo Mais Difícil.

O documentário, que tem estreia prevista em novembro no SporTV e em seguida vai ao ar no Globoplay, narra a história da seleção brasileira da modalidade rumo aos Jogos Paralímpicos Paris 2024. A direção é de André Bushatsky.

As filmagens nas quadras e seus entornos mostram a rotina dos jogadores em um ambiente em que estão plenamente acostumados. Pontos inusitados são a preparação em João Pessoa e a visita por Estrasburgo, na França, durante um Mundial, quando os atletas conhecem a cidade.

“O futebol de cegos é uma das expressões mais puras da alma do esporte brasileiro. Nossos atletas jogam com o coração, com instinto e confiança total uns nos outros”, disse José Antônio Freire, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Futebol de Cegos mostra o que acontece antes, durante e depois das partidas: as estratégias, as mudanças de plano, os conflitos e o apoio da comissão técnica. Mesmo em meio à pressão esportiva de um palco internacional, o filme opta por um recorte de observação: quem está ali não é um herói que venceu a limitação, mas um atleta que desempenha sua profissão com garra e resiliência.

O Brasil sediará em julho de 2027 o Mundial de Futebol de Cegos feminino e masculino. A Confederação Brasileira do Esporte para Deficientes Visuais (CBDV) será o Comitê Organizador Local dos dois eventos. A última vez que o Brasil recebeu um Mundial foi em 2002.

Seleção brasileira de cegos

Fábio Vasconcelos – Técnico

Ricardo Alves “Ricardinho” – Ala ofensivo

Raimundo Nonato – Ala ofensivo, pivô

Luan Lacerda – Goleiro

Jeferson Gonçalves “Jefinho” – Atacante