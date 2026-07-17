A Copa do Mundo Feminina 2027 será disputada pela primeira vez no Brasil. O país, que sediou grandes eventos esportivos pela última vez em 2014 (Copa do Mundo) e 2016 (Olimpíadas) já conhece os impactos econômicos que vem junto com a disputa do Mundial.

Segundo o estudo feito pela FGV Projetos e divulgado pelo jornal O Globo, o torneio pode gerar um incremento de R$ 3,8 bilhões no PIB do Brasil.

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A arrecadação do país com tributos deve atingir R$ 928 milhões, além da criação de 73,7 mil empregos diretos e indiretos, tudo por conta da competição.

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Além dos ganhos como sede do Mundial feminino, o Brasil deve investir cerca de R$ 4,1 bilhões em áreas como logística, segurança, saúde, tecnologia e transmissão, com potencial para gerar cerca de 28 mil empregos.

A Copa do Mundo Feminina está marcada para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Os estádios que receberão jogos do torneio são: Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Arena Castelão (Fortaleza), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife), Maracanã (Rio de Janeiro), Fonte Nova (Salvador) e a Neo Química Arena (São Paulo).

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