A Adidas anunciou a nova edição da coleção “Bring Back”, linha de camisas retrô usadas por seleções em Copas do Mundo. A primeira leva homenageou seleções do continente americano, como Argentina, México, Chile e Colômbia. Desta vez, a segunda linha da coleção traz modelos icônicos de seleções europeias e asiáticas, como Alemanha, Espanha, Japão, Bélgica e Suécia.

Alemanha ganha seis camisas

Entre camisas da década de 1990 e outras mais recentes, como o uniforme reserva “Rubro-Negro” utilizado na conquista da Copa de 2014, disputada no Brasil, a Alemanha foi a seleção com mais peças na coleção.

Espanha

Para La Roja, a adidas lançou o emblemático modelo de 1994 novamente, com um padrão de losangos em amarelo e azul, na forma de uma faixa vertical no lado direito da camisa.

Japão

Mesmo sem ter sido usado em uma Copa do Mundo, a camisa homenageia o modelo do Japão em 1993, momento em que o futebol passou a ser considerado profissional no país.

Bélgica

Com gola polo e o antigo escudo da Federação Belga, a camisa da Adidas remete ao uniforme utilizado pela Bélgica na Copa do Mundo de 1986.

Suécia

Mais uma homenagem aos anos 90, a camisa da Suécia recria o design utilizado pelo país na Copa de 1994, com listras azuis nas laterais da base amarela.