A bola rola nesta quarta-feira, 10, na BayArena para um confronto decisivo entre Bayer Leverkusen e Newcastle. Válida pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, a partida começa às 17h (horário de Brasília) e coloca frente a frente dois times separados por apenas um ponto, ambos lutando pela classificação.

Situação na tabela e regulamento

Com o novo formato da competição, a sexta rodada ganha ares de decisão. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes entre o 9º e o 24º lugar disputam um playoff de ida e volta. Quem terminar abaixo da 25ª posição estará eliminado de todas as competições europeias.

O Newcastle, atualmente em 11º lugar, estaria hoje classificado para os playoffs, mas uma vitória na Alemanha é fundamental para manter vivo o sonho de uma vaga direta no G-8. Já o Bayer Leverkusen, em 17º, também ocupa a zona de repescagem, mas precisa vencer em casa para não se complicar e evitar a aproximação perigosa da zona de eliminação.

Alemães pressionados na BayArena

O time da casa entra em campo sob pressão para melhorar seu desempenho. Com oito pontos somados (duas vitórias, dois empates e uma derrota), o Leverkusen oscila na competição. Jogando diante de sua torcida, a vitória é inegociável para escalar a tabela e garantir, ao menos, uma posição mais confortável para a fase de mata-mata preliminar.

Ingleses miram vaga direta

O Newcastle vive uma situação ligeiramente mais tranquila, ocupando a 11ª posição com nove pontos. Curiosamente, os ingleses adotaram um estilo “tudo ou nada” até aqui: somam três vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate. Um triunfo fora de casa pode catapultar a equipe para a briga direta pelo G-8, poupando o clube do desgaste de uma fase eliminatória extra.

Prováveis escalações e desfalques

Ambos os treinadores lidam com ausências importantes. No Leverkusen, o técnico Kasper Hjulmand não conta com os lesionados Exequiel Palacios e Ezequiel Fernández, além de Robert Andrich, que cumpre suspensão. Do lado inglês, Eddie Howe tem baixas confirmadas por lesão: o goleiro Nick Pope e os defensores Sven Botman e Kieran Trippier.

Provável Bayer Leverkusen: Flekken; Badé, Tapsoba e Quansah; Poku, Aleix García, Maza e Grimaldo (ou Echeverri); Tillman e Ben Seghir; Schick.