A noite desta quarta-feira, 21, reserva um confronto tradicional para o torcedor. O São Paulo recebe a Portuguesa no Morumbis, às 19h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. Ambas equipes buscam maior regularidade na competição para subir na tabela de classificação e afastar a instabilidade neste início de temporada.

Expectativa para o confronto no Morumbis

O jogo chega em um momento crucial para ambas as equipes na fase de grupos do estadual. Por se tratar da 4ª rodada, a busca por pontos é intensa para construir uma posição confortável. Para o Tricolor, que joga em casa, a pressão da torcida é por uma vitória convincente para se firmar entre os líderes e brigar pela classificação às quartas de final com tranquilidade.

Já a Lusa encara o duelo como uma oportunidade de somar pontos importantes fora de casa contra um adversário poderoso. Um resultado positivo no Morumbis é fundamental na luta da equipe para garantir a permanência na elite do futebol paulista e vislumbrar uma vaga na próxima fase.

Tricolor busca afirmação em casa

O time da casa entra em campo pressionado para entregar um resultado positivo diante de sua torcida e engrenar na competição. Atualmente na 10ª colocação com quatro pontos, o São Paulo apresenta uma campanha oscilante até aqui: uma vitória, um empate e uma derrota. Vencer no Morumbis é essencial para que a equipe ganhe confiança, melhore seu desempenho e se aproxime do pelotão de frente do estadual.

Lusa tenta surpreender como visitante

Do outro lado, a Portuguesa chega ao Morumbis tentando se recuperar e somar pontos vitais para suas pretensões no campeonato. A equipe ocupa a 12ª posição, com três pontos somados. A campanha até o momento mostra a necessidade de ajustes, registrando uma vitória e duas derrotas em três jogos. Pontuar contra um dos grandes fora de casa seria um passo importante para a estabilidade do time no torneio.

Onde assistir a São Paulo x Portuguesa

O torcedor terá um amplo leque de opções para acompanhar este duelo decisivo. A partida terá transmissão na TV aberta pela Record. Nas plataformas digitais e streaming, o jogo será exibido pela CazéTV (YouTube) e HBO Max. A bola rola a partir das 19h30.