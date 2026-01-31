Em uma noite de domínio estratégico e superioridade numérica, o São Paulo venceu o Santos por 2 a 0 neste sábado (31), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A partida, marcada pela expulsão precoce de Gabriel Menino ainda na primeira etapa, permitiu ao time da casa construir o resultado com tranquilidade no segundo tempo, com gols de Tapia e Luciano.

O resultado impulsiona o Tricolor na tabela e deixa o Peixe em situação delicada, chegando ao sexto jogo consecutivo sem vitória na temporada.

Expulsão determinante e tensão inicial

O clássico San-São começou equilibrado, mas com os nervos à flor da pele. O São Paulo buscava impor seu ritmo com posse de bola, enquanto o Santos tentava explorar os contra-ataques.

A tensão ficou evidente no duelo particular entre Gabriel Menino e Enzo Díaz, que resultou em cartões amarelos para ambos após uma confusão aos 16 minutos. O Tricolor já havia assustado com Tapia e Bobadilla, mas o momento capital da primeira etapa ocorreu aos 35 minutos.

Gabriel Menino, que já estava amarelado, entrou de carrinho em Marcos Antonio. O árbitro João Vitor Gobi não hesitou e aplicou o segundo cartão amarelo, expulsando o meio-campista santista. Com um homem a menos, o técnico Vojvoda tentou reorganizar a equipe sacando Miguelito e Rollheiser para as entradas de Rony e Zé Rafael, mas o Santos recuou e passou a sofrer maior pressão até o intervalo.

Blitz tricolor e gols rápidos

Na volta para o segundo tempo, o técnico Hernán Crespo foi ousado: sacou o lateral Enzo Díaz e colocou Lucas Moura, aumentando o poder de fogo do time. A estratégia surtiu efeito imediato. Logo aos 5 minutos, após duas defesas do goleiro Gabriel Brazão, a bola sobrou para Tapia, que finalizou com desvio para abrir o placar. O lance foi checado pelo VAR e validado.

O Santos mal teve tempo de assimilar o golpe. Cinco minutos depois, aos 10, Luciano recebeu e encheu o pé para ampliar a vantagem. O gol chegou a ser anulado por impedimento em campo, mas o VAR corrigiu a marcação e confirmou o 105º gol do camisa 10 com a camisa do São Paulo. Com 2 a 0 no placar e superioridade numérica, o time da casa passou a controlar totalmente as ações.

Sustos isolados e festa no Morumbis

Mesmo dominado, o Santos tentou reagir na base da individualidade. O estreante Rony quase marcou um golaço de bicicleta aos 15 minutos, mandando a bola sobre o gol. Pouco depois, Barreal exigiu uma defesa espetacular do goleiro Rafael em chute da entrada da área. No entanto, foram lances isolados.

O São Paulo administrou o resultado, trocando passes sob os gritos de “olé” dos mais de 49 mil torcedores presentes. Com a vitória, o Tricolor sobe na classificação e se aproxima do G8. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Primavera, enquanto o Santos, pressionado, visita o Noroeste tentando encerrar o jejum de vitórias.