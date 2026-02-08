O jejum de sete jogos sem vitórias chegou ao fim. Em uma tarde movimentada no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Santos venceu o Noroeste por 2 a 1, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2026.

Com gols de Escobar e Rony, o Peixe soube aproveitar os momentos chave da partida e a vantagem numérica após uma expulsão no time da casa para garantir três pontos fundamentais, que afastam a equipe do Z2 e mantêm viva a esperança de classificação ao G8.

Início frenético e expulsão determinante

A necessidade de vitória de ambos os lados transformou o primeiro tempo em uma troca franca de golpes. O Santos começou avassalador e abriu o placar logo aos 4 minutos. Miguelito fez boa jogada pela esquerda e serviu Escobar, que finalizou colocado; a bola desviou na defesa e morreu no fundo das redes. O Noroeste, no entanto, não se intimidou e buscou o empate aos 16 minutos, explorando a bola parada. Após escanteio cobrado por Diego Mathias, o zagueiro Pedro Carrerete subiu livre para testar firme e igualar o marcador.

O jogo seguiu aberto, mas a qualidade individual do Santos prevaleceu. Aos 29 minutos, Igor Vinícius recebeu um belo lançamento nas costas da defesa e cruzou na medida para Rony, que cabeceou sozinho para recolocar o time da Vila Belmiro em vantagem. A situação do Noroeste, que já era difícil, tornou-se dramática nos acréscimos da primeira etapa. Thiago Lopes cometeu uma entrada imprudente, com a sola dos pés, em Zé Ivaldo e recebeu o cartão vermelho direto, deixando os donos da casa com um a menos.

Brazão garante o resultado

Com a vantagem numérica e no placar, o Santos voltou para o segundo tempo disposto a controlar o ritmo. A equipe comandada por Vojvoda dominou a posse de bola, chegando a ter 70% do controle, mas encontrou dificuldades para matar o jogo. O Noroeste, mesmo em desvantagem, mostrou valentia e criou as melhores oportunidades da etapa final, exigindo uma atuação segura do goleiro Gabriel Brazão.

O arqueiro santista foi decisivo ao defender cabeçadas perigosas de Diego Mathias e Carlão, impedindo o empate. Nos minutos finais, sob forte chuva em Bauru, o time da casa pressionou na base do “abafa”. No último lance, aos 51 minutos, Carlão ganhou da defesa pelo alto após escanteio, mas cabeceou para fora, selando a vitória santista.

Com o resultado, o Santos sobe para a nona posição e vai para a última rodada dependendo de uma combinação de resultados para entrar no G8, onde enfrentará o Velo Clube. Já o Noroeste permanece estacionado na 13ª colocação e visitará o Primavera na rodada decisiva.