A quarta-feira foi de turbulência dentro e fora de campo para o São Paulo. Horas após a impactante notícia da renúncia do presidente Julio Casares, o time foi a campo sob pressão e acabou derrotado pela Portuguesa por 3 a 2, no Morumbis, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante Renê foi o grande protagonista da narrativa, marcando dois gols para os visitantes antes de ser expulso nos acréscimos, enquanto Calleri quebrou seu jejum com dois tentos, mas não evitou o revés tricolor.
Goleiros brilham em etapa inicial truncada
O primeiro tempo no Morumbis foi um ensaio de tensão que precedeu a tempestade de gols. Embora o São Paulo tenha tentado controlar a posse, a partida foi marcada por muitas faltas e duelos físicos. Quando as defesas falharam, os goleiros apareceram para garantir o zero no placar. Já na reta final, aos 42 e 43 minutos, o goleiro Rafael operou dois milagres em sequência, salvando finalizações de Gabriel Pires e João Vitor. A resposta veio nos acréscimos, quando Bertinato, da Lusa, fez grande defesa em chute de Pablo Maia, mantendo o equilíbrio antes do intervalo.
Renê abre o caminho e Calleri desperdiça
A narrativa mudou drasticamente no retorno dos vestiários. Logo aos 6 minutos, a Portuguesa foi letal: João Vitor cruzou e Renê ganhou da marcação para abrir o placar. O São Paulo sentiu o golpe, mas teve a chance de ouro para empatar pouco depois. Aos 14, Calleri, sozinho, protagonizou um lance inacreditável ao perder um gol feito, aumentando o drama da torcida no Morumbis. O time de Hernán Crespo se lançou ao ataque, transformando o jogo em um ataque contra defesa, mas deixando espaços perigosos na retaguarda.
Final frenético e reação tardia
A persistência de Calleri foi recompensada aos 30 minutos, quando o argentino aproveitou assistência do garoto Pedro Ferreira para empatar e encerrar seu longo jejum, que durava desde março do ano passado. No entanto, a alegria durou pouco. Cinco minutos depois, Nicolas cometeu pênalti em Renê. O próprio atacante da Lusa cobrou com categoria, deslocando Rafael para fazer o 2 a 1.
O desespero tomou conta do Tricolor, e a Portuguesa foi cirúrgica. Aos 45, Maceió aproveitou rebote e ampliou para 3 a 1, parecendo decretar o fim da partida. O São Paulo ainda encontrou forças para descontar novamente com Calleri, de cabeça, aos 47, transformando os minutos finais em pura adrenalina. Renê, herói da Lusa, acabou expulso após falta dura, mas os visitantes seguraram a pressão final.
Com o resultado, o São Paulo estaciona na tabela e sai da zona de classificação, aumentando a crise no clube. Já a Portuguesa conquista três pontos vitais fora de casa e sobe na classificação, aproximando-se do grupo dos oito primeiros.