O Sport Club do Recife terá um 2026 de reestruturação depois do rebaixamento à Série B do Brasileirão e já prepara a reformulação de seu elenco. De acordo com informações do ge nesta segunda-feira, 29, o Leão prevê 70% de queda no orçamento para 2026 e pelo menos 18 jogadores já foram avisados de que estão fora dos planos do clube pernambucano.

Somente 12 atletas se apresentaram para o início da pré-temporada nesta manhã. Os atletas que, mesmo tendo contrato para 2026, já foram comunicados que não seguirão no Sport são:

Rafael Thyere (acertou com a Chapecoense)

João Silva

Igor Cariús (negocia com a Chapecoense)

Pedro Augusto

Sérgio Oliveira

Rodrigo Atencio

Ignacio Ramírez

Pablo

Outros jogadores que terminaram o contrato ao fim de 2025 e não seguirão são:

Gabriel

Lucas Cunha

Aderlan

Kevyson

Luan Cândido

Hereda

Hyoran

Léo Pereira

Derik Lacerda

Gonçalo Paciência

Ainda segundo o ge, Outros atletas com contrato ainda negociam diminuição salarial, como é o caso do meia Lucas Lima. Há ainda aqueles com cenário indefinido, como o volante Lucas Kal ou o atacante Romarinho. Em 2026, o Sport será dirigido pelo ex-atacante Roger Silva.

‘Sem condições de pagar’

O presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, afirmou nesta segunda, durante apresentação do novo executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, que uma comissão interna foi criada para avaliar cada caso da barca do Sport.

“É um trabalho árduo, inclusive, já adiantando, nós temos algumas pessoas nos ajudando com isso, nesse trabalho de reestruturação. Uma comissão foi criada em conversa com o próprio Ítalo para ajudar ele na questão das rediscussões de contrato”, afirmou Souto Maior. “A única coisa que precisamos fazer é trabalhar para adequar ao Sport à realidade do ano de 2026 e ao orçamento que nós vamos ter. Precisamos dar um suporte ágil e seguro para que as boas decisões sejam tomadas”, concluiu.