A terceira rodada do Campeonato Paulista de 2026 promete agitar o interior do estado. Neste sábado, 17 de janeiro, o Primavera recebe o Novorizontino no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os clubes na fase inicial do estadual.

Momento das equipes

O confronto é vital para a afirmação dos times na competição. O Primavera, caçula na elite, empatou com o Guarani na estreia e venceu o Mirassol por 3 a 1 na segunda partida.

Do outro lado, o Novorizontino chega motivado após se reabilitar na competição. Treinado por Enderson Moreira, o Tigre do Vale estreou com derrota para o Santos, mas venceu o Guarani por 2 a 0 na rodada anterior, somando três pontos. O objetivo agora é engatar uma sequência positiva para se firmar na parte de cima da tabela e brigar por uma vaga no mata-mata.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo deste sábado, o técnico Rafael Marques deve manter a base do Primavera que atuou nas primeiras rodadas. O destaque fica por conta do atacante Josiel, peça-chave no setor ofensivo. O time não possui desfalques confirmados por suspensão.

Provável Primavera: André; Elias, Renato, Marlon e Léo; Yuri Lara, Lucas Douglas e Welliton; Josiel, Paulo Baya e Luccas.

Já no Novorizontino, a tendência é que Enderson Moreira repita a formação que venceu na última rodada. O atacante Robson, que marcou de cabeça contra o Guarani, deve seguir no comando de ataque. O lateral-direito Rian continua fora, recuperando-se de uma lesão muscular.

Provável Novorizontino: Jordi; Willean Lepo, Patrick, Renato Palm e Reverson; Geovane, Willian Farias e Rômulo; Waguininho, Robson e Neto Pessoa.

Onde assistir a Primavera x Novorizontino

O duelo coloca frente a frente a invencibilidade dos donos da casa contra a busca por consolidação dos visitantes. Para o torcedor que deseja acompanhar a partida válida pela terceira rodada do Paulistão, a transmissão será exclusiva do serviço de streaming Max.