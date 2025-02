Penalty responde críticas de Neymar à bola: ‘Mais rápida e dinâmica’

“Evoluiu e está mais rápida e mais dinâmica”. Foi assim que a Penalty respondeu às criticas realizadas por Neymar à bola do Campeonato Paulista. PLACAR entrou em contato com a marca para entender sua qualidade – questionada pelo jogador do Santos após a derrota no clássico para o Corinthians.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Em resposta, Penalty destacou a certificação da Fifa para o modelo da bola utilizada nas competições estaduais, habilitada inclusive para campeonatos mundiais e intercontinentais. A marca também relatou que seguiu orientações da entidade máxima do futebol em deixar a bola “mais rápida e dinâmica”, justificando a evolução com uma maior média de gols nas competições.

Publicidade

Por fim, a Penalty também garantiu que entrará em contato com jogadores e técnicos para entender as críticas e sugestões.

“A bola é bem ruim para falar a verdade. Com todo respeito à marca. Nada contra a Pênalti, mas pecaram nessa bola. Não sou só eu. Acho que ela pinga demais. Pelo gramado que tem o Corinthians, pelo gramado que tem a Vila, atrapalha um pouco. Acho que tem que dar uma certa melhorada nesse sentido”, disse Neymar, após o clássico.

Esta não é a primeira crítica que a bola fornecida pela Penalty recebe. Na última temporada, quando técnico do Flamengo, Tite já havia questionado a qualidade: “Estou relutando para falar que a bola… A bola, é difícil. A qualidade da bola… As vezes ela varia, traz dificuldade, falo de finesse… A bola é mais problemática”.

Publicidade

Já no Campeonato Carioca de 2025, Filipe Luís, atual técnico do Flamengo, relembrou as críticas de Tite e voltou a falar da bola fornecida pela Penalty: “A bola que atrapalha. O campo estava bom e a bola é horrível. Queria que vocês perguntassem aos jogadores a opinião deles sobre a bola da Penalty. Já joguei com ela e estou vendo eles sofrerem. O que faltou foi a bola em condições”, disparou.

Confira a resposta da Penalty na íntegra:

A Penalty e a FPF reafirmam seu compromisso com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento do futebol, sempre ouvindo atentamente o feedback de atletas, treinadores e corpo técnico dos clubes para aprimorar seus produtos e garantir o mais alto nível de desempenho. A Penalty Ecoknit S11, modelo da bola do Paulistão Sicredi 2025, é certificada pela FIFA (“FIFA Quality Pro” – FIFA Quality Programme for Footballs – certificado n°1007545) e habilitada para campeonatos Mundiais e Intercontinentais.

Seguindo a orientação da FIFA, a bola para 2025 evoluiu e está mais rápida e dinâmica. Tanto é verdade que este ano as partidas apresentam uma média maior de gols, com um crescimento de 19% em 2025 (2,4 gols por partida) vs 2024 (2,02 gols por partida), resultando em uma competição ainda mais atraente para o público.

A Penalty reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades.

A Penalty informa que entrará em contato com todos os clubes envolvidos no Paulistão Sicredi para ouvir os protagonistas do futebol —atletas e treinadores — e entender todos os pontos de críticas e sugestões para uma evolução constante da tecnologia e, principalmente, do resultado em campo de suas bolas.

Por fim, destacamos que a Penalty está constantemente atualizada com a FIFA e as entidades parceiras, contribuindo para o melhor resultado do esporte.