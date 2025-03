Paulistão 2025: o que esperar dos quatro grandes nas semifinais

O Paulistão 2025 ficará entre os quatro grandes do Estado. Pela primeira vez em seis anos, Corinthians, Palmeiras Santos e São Paulo estão nas semifinais, que começam já neste fim de semana, ainda com datas e horários a definir.

A Federação Paulista reunirá o seu Conselho Técnico nos próximos dias para definir quem joga no sábado e quem joga no domingo, assim como a distribuição das partidas para a TV e o streaming.

Confrontos das semifinais do Paulistão

Neo Química Arena | (1º) Corinthians x Santos (4º)

Allianz Parque | (2º) Palmeiras x São Paulo (3º)

Os mandos de campo, no entanto, já estão definidos. Dono da melhor campanha, o Corinthians joga contra o Santos na Neo Química Arena. Segundo mais bem colocado juntando os pontos da primeira fase e das quartas de final, o Palmeiras tem o mando de campo contra o São Paulo.

Corinthians | 1º colocado – 30 pontos

O time do técnico Ramón Díaz comemora a vantagem de poder jogar em casa até a decisão. Dono da melhor campanha na primeira fase, a equipe conta com Memphis Depay e Yuri Alberto inspirados. Além deles, Romero é outro destaque tendo marcado um gol nas quartas contra o Mirassol.

Palmeiras | 2º colocado – 26 pontos

A equipe do técnico Abel Ferreira esteve até a última rodada ameaçada de um vexame. Com a classificação garantida, não teve trabalho para superar o São Bernardo mesmo fora de casa em grande atuação de Estêvão. A novidade fica por conta da chegada do atacante Vitor Roque, já regularizado.

São Paulo | 3º colocado – 22 pontos

Entre altos e baixos, a equipe foi quem mais sofreu nas quartas de final, com um placar magro diante do Novorizontino. Oscar e Lucas municiaram Calleri, autor do gol solitário, enquanto Luciano ficou no banco. A pressão para o técnico Luis Zubeldía por um futebol mais vistoso é grande.

Santos | 4º colocado – 21 pontos

Apesar do confronto complicado contra o Red Bull Bragantino, o santista está em festa com o retorno de Neymar ao time que o revelou para o mundo. A vitória foi mais uma mostra que o técnico Pedro Caixinha, aos poucos, vai tendo a mão do elenco que tem no camisa 10 a sua principal estrela.

As partidas serão disputadas em jogo único e o empate leva a decisão para os pênaltis. A grande decisão, essa sim em dois jogos, reunirá os vencedores das semifinais 1 e 2.