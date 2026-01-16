Neste sábado, 17, a Arena Credinor, em Montes Claros, será palco de um confronto decisivo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O North recebe o Betim às 16h (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes que ainda não perderam, mas buscam o primeiro triunfo na competição.

Situação das equipes e contexto do jogo

O duelo marca o encontro de dois times com campanhas idênticas até o momento: ambos somam dois pontos, frutos de dois empates nas rodadas iniciais. O North estreou empatando sem gols com a URT fora de casa e, na sequência, segurou um 1 a 1 contra o Atlético-MG em seus domínios. O Betim trilhou caminho semelhante, empatando com o Galo na Arena MRV e com o Uberlândia em casa, ambos pelo placar de 1 a 1.

Para o North, o fator casa é fundamental. A equipe de Montes Claros aposta no apoio da torcida na Arena Credinor para adotar uma postura propositiva e somar três pontos vitais para a classificação. Já o Betim viaja com o objetivo de pontuar como visitante, focando na organização tática e nos contra-ataques para surpreender o adversário e subir na tabela de classificação.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico Kléberson, comandante do North, terá um desfalque certo para a partida. O atacante Roger sofreu uma lesão no tornozelo durante a estreia e passará por cirurgia. A tendência é que a base da equipe que teve boa atuação contra o Atlético-MG seja mantida.

Provável escalação do North: Yago Oliveira; Lucas Mota, Bruno Bispo, Léo Gobo e Rennan Siqueira; Camacho, Evanderson e Clayton; Gustavo Ermel, Tiago Marques e Yuri Merlim.

Do lado do Betim, o técnico Emerson Ávila vive situação mais confortável em relação ao departamento médico. Sem desfalques confirmados, ele deve repetir a formação que iniciou o jogo contra o Uberlândia, mantendo a estrutura da equipe.

Provável escalação do Betim: Jori; Danilo, Jean, Gabriel Marques e Pedro Henrique; Diego Miticov, Riquelmy e Diego Jardel; Vitinho, Erick Salles e Paulo Henrique.

Onde assistir a North x Betim

Os torcedores terão múltiplas opções para acompanhar o confronto ao vivo. A partida terá transmissão prevista pelo Premiere (pay-per-view). Além disso, haverá ampla cobertura digital gratuita através do YouTube, nos canais SportyNet, FMF Oficial e FMF TV, garantindo o acesso ao jogo para o público de todo o estado.