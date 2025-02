Neymar pede paciência à santistas e projeta ápice em até 5 jogos

O atacante Neymar, do Santos, deixou a Vila Belmiro pedindo paciência ao torcedor do clube. Em entrevista à TNT Sports logo após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, em sua reestreia após quase 12 anos distante, o jogador apontou que o time deve evoluir no Campeonato Paulista e acredita que pode atingir o seu ápice novamente em até cinco partidas.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Acho que no momento você não pensa em nada, só faz a jogada. Natural, eu não prevejo, só faço o movimento. Quase fiz o gol, no outro errei o chute. Preciso de minutos, de jogos, não estou 100%. Não imaginava que ia correr e driblar tanto. Acho que em 4 ou 5 jogos estarei no meu melhor”, disse.

“Eu tive uma base de treinos no Al-Hilal, joguei amistosos de 80 minutos. Eu poderia jogar mais hoje, mas calma. Vamos dar tempo. Hoje me senti muito bem, esperava correr menos do que corri. Estou feliz com meu jogo, me senti em casa. No gramado é o que eu mais gosto de fazer. É uma tristeza terminar o aniversário com o gosto amargo do empate. Só pedir paciência para a torcida, porque esse time vai melhor e dar alegrias”, completou.

Publicidade

Leia mais:

Ao todo, segundo estatísticas do Sofascore, Neymar permaneceu por 52 minutos em campo, duas finalizações (sendo uma delas no gol), três chutes bloqueados, duas de quatro tentativas de drible bem sucedidas, 55 ações com a bola, 24 de 28 passes certos (86% das tentativas), dois passes seguidos de finalização, além de seis duelos vencidos entre 11 disputados. Também perdeu a bola em 13 oportunidades.

O novo camisa 10 do Peixe entrou em campo logo após o intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo, mas não conseguiu evitar mais um tropeço do Santos na temporada.

Até aqui, o time tem apenas duas vitórias em sete jogos disputados. Mesmo assim, ocupa a liderança do Grupo B, com oito pontos, contra sete do Guarani, o segundo colocado, e seis da Portuguesa, a terceira.

Publicidade

O Santos volta a campo no domingo, 9, diante do Novorizontino. A partida acontece às 16h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.