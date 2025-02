Maurício precisará passar por cirurgia, e Gómez sofre lesão no Palmeiras

O Palmeiras teve um domingo, 16, de baixas no Paulistão 2025. Além do empate sem gols com o São Paulo, no Allianz Parque, o time perdeu Maurício e Gustavo Gómez. O atacante teve confirmada a necessidade de cirurgia no ombro direito. O zagueiro tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Publicidade

A equipe médica do Palmeiras não divulga prazos específicos de recuperação. No entanto, casos semelhantes, como o do zagueiro Murilo em 2023, que ficou afastado por cerca de dois meses após cirurgia no ombro, indicam que Maurício pode desfalcar o time por período semelhante.

Gustavo Gómez já iniciou o tratamento de recuperação, mas o clube não divulgou o prazo para seu retorno.

Com essas baixas, o técnico Abel Ferreira precisará ajustar a equipe para os próximos confrontos. Maurício vinha se destacando como artilheiro do time em 2025, com cinco gols na temporada. Para suprir sua ausência, é possível que Abel opte por Estêvão na ponta direita, Facundo Torres na esquerda e Flaco López como centroavante. Nos últimos jogos, Maurício atuou como falso nove entre Estêvão e Flaco López.

Publicidade

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, 20, às 19h30, quando recebe o Botafogo-SP no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com 17 pontos, o Verdão ocupa a terceira posição do Grupo D, dois pontos atrás da vice-líder Ponte Preta, e busca a vitória para se manter na briga por uma vaga nas quartas de final do estadual.