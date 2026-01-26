A quarta rodada do Campeonato Carioca de 2026 traz um confronto decisivo para a parte inferior da tabela nesta terça-feira, 27. O Maricá-RJ recebe o Sampaio Corrêa-RJ no Estádio Municipal João Saldanha, em Maricá. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília).

Briga para fugir do Grupo X

O duelo ganha ares de decisão devido ao regulamento do estadual, que divide os 12 clubes em dois grupos. As equipes que terminarem nas duas últimas posições de cada chave (5º e 6º lugares) disputarão o quadrangular do rebaixamento, conhecido como Grupo X. Portanto, somar pontos nesta fase é vital para garantir a permanência na elite e sonhar com uma vaga nas quartas de final.

O Maricá entra em campo pressionado, ocupando a 6ª e última posição do Grupo B. A equipe soma 3 pontos em três jogos (uma vitória e duas derrotas). Esta partida é considerada fundamental pela comissão técnica, pois é a segunda de uma sequência de três jogos em casa, oportunidade ideal para o time se recuperar e sair da zona de perigo.

Sampaio Corrêa-RJ tenta embalar

Do outro lado, o Sampaio Corrêa-RJ ocupa a 5ª colocação do Grupo A, também com 3 pontos, mas com um jogo a menos que o adversário (uma vitória e uma derrota em duas partidas). O time de Saquarema chega com moral após ter demonstrado força ao vencer o Botafogo na segunda rodada. O objetivo agora é pontuar como visitante para se distanciar da disputa contra o descenso e mirar a classificação entre os quatro primeiros.

Onde assistir a Maricá-RJ x Sampaio Corrêa-RJ

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será exclusiva do sistema pay-per-view. O jogo será exibido pelo Premiere, pertencente ao Grupo Globo. Para espectadores que residem fora do Brasil, o confronto estará disponível através do Globoplay Internacional.