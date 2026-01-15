A bola vai rolar na noite deste sábado (17) para um duelo importante na fase inicial do Campeonato Gaúcho. O Grêmio recebe o São Luiz na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 3ª rodada da competição estadual, tem início marcado para as 19h (horário de Brasília) e promete movimentar a tabela neste começo de temporada de 2026.

Momento das equipes

O Tricolor iniciou a competição de forma positiva, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida na estreia, fora de casa. A equipe lidera o Grupo B e chega com moral para o segundo jogo diante de sua torcida — o primeiro, contra o São José, foi realizado com portões fechados devido a uma punição. O técnico Luís Castro tem aproveitado as primeiras rodadas para promover um rodízio no elenco, buscando dar ritmo de jogo a todos os atletas e observar opções para a longa temporada. O clube busca manter a hegemonia estadual e usar o Gauchão como preparação para os desafios nacionais.

Já o time de Ijuí busca sua primeira vitória no campeonato. A equipe estreou com um empate em 1 a 1 contra o Caxias, em casa, e depois ficou no 0 a 0 com o Inter de Santa Maria, fora. O clube passou por uma troca de comando logo no início do torneio: Cristian de Souza deixou o cargo para assumir o Joinville, e o experiente Paulo Henrique Marques assumiu o comando técnico em 13 de janeiro. A missão é garantir a permanência na elite e buscar uma vaga em competições nacionais, sendo que somar pontos contra a dupla Gre-Nal na capital é visto como crucial para esses objetivos.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Luís Castro deve manter sua política de rodízio. A tendência é que o Grêmio entre em campo com uma formação mesclada. Jogadores como o goleiro Gabriel Grando, o zagueiro Kannemann e o volante Edenilson podem aparecer entre os titulares. O departamento médico conta com nomes como Monsalve, Noriega, Villasanti e Braithwaite, que são desfalques confirmados.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Balbuena, Kannemann e Viery; Cuéllar (Dodi), Edenilson e Riquelme; William, André Henrique e Aravena.

Onde assistir a Grêmio x São Luiz

O confronto deste sábado coloca frente a frente duas equipes em busca de afirmação no estadual. Para o torcedor que deseja acompanhar todos os lances, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal SporTV e também via pay-per-view no Premiere.