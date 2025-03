Flamengo bate o Vasco em clássico e larga na frente por final do Carioca

O Flamengo está próximo de disputar uma nova final do Campeonato Carioca. Neste sábado, 1, a equipe rubro-negra foi até o Nilton Santos como visitantes para o clássico contra o Vasco da Gama e venceu por 1 a 0, com gol isolado de Bruno Henrique. Com isso, o time comandado por Filipe Luís ganha a vantagem do empate para o encontro decisivo da volta no Maracanã.

Sem o São Januário à disposição, o Vasco mandou o clássico no gramado sintético do Nilton Santos, mas isso não fez muita diferença no jogo.

O Gigante da Colina marcou forte e tentou baixar, com sucesso, o nível do encontro. o Flamengo ficou amarrado e poucas foram as chances de gol ao longo do primeiro tempo.

A primeira chegada foi cruzmaltina, aos 18 minutos, em chute de Jair que passou perto. Já mais para o final, aos 42 minutos, Rayan foi acionado por Coutinho e parou em Rossi. A sobra ficou novamente com o atacante, que desta vez acertou o alvo, mas viu o zagueiro Léo Ortiz salvar em cima da linha.

No segundo tempo o uruguaio Arrascaeta tirou suspiros dos torcedores ao quase marcar gol olímpico. Aos 21 minutos finalmente a rede balançou. Bruno Henrique recebeu de Plata e arriscou de esquerda, acertando o ângulo e colocando o Flamengo na frente.

Com certo equilíbrio, o clássico se manteve com a vantagem rubro-negra até o apito final.