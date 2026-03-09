O calendário estadual de 2026 começou a se encerrar neste fim de semana. Ao redor do Brasil, parte das decisões ocorreu entre sábado, 7, e domingo, 8, com finais tradicionais espalhadas pelo país. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport, Fortaleza, CRB, Operário, Paysandu, Barra e Mixto levantaram taças.

Murilo e Vitor Roque comemoram gol do Palmeiras sobre o Novorizontino – Alexandre Loureiro / Placar

Campeões Estaduais de 2026

  • Campeonato Paulista: Palmeiras
  • Campeonato Mineiro: Cruzeiro
  • Campeonato Carioca: Flamengo
  • Campeonato Gaúcho: Grêmio
  • Campeonato Baiano: Bahia
  • Campeonato Pernambucano: Sport
  • Campeonato Paraense: Paysandu
  • Campeonato Cearense: Fortaleza
  • Campeonato Mato-Grossense: Mixto
  • Campeonato Paranaense: Operário
  • Campeonato Alagoano: CRB
  • Campeonato Catarinense: Barra