O calendário estadual de 2026 começou a se encerrar neste fim de semana. Ao redor do Brasil, parte das decisões ocorreu entre sábado, 7, e domingo, 8, com finais tradicionais espalhadas pelo país. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport, Fortaleza, CRB, Operário, Paysandu, Barra e Mixto levantaram taças.

Campeões Estaduais de 2026