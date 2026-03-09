O calendário estadual de 2026 começou a se encerrar neste fim de semana. Ao redor do Brasil, parte das decisões ocorreu entre sábado, 7, e domingo, 8, com finais tradicionais espalhadas pelo país. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport, Fortaleza, CRB, Operário, Paysandu, Barra e Mixto levantaram taças.
Campeões Estaduais de 2026
- Campeonato Paulista: Palmeiras
- Campeonato Mineiro: Cruzeiro
- Campeonato Carioca: Flamengo
- Campeonato Gaúcho: Grêmio
- Campeonato Baiano: Bahia
- Campeonato Pernambucano: Sport
- Campeonato Paraense: Paysandu
- Campeonato Cearense: Fortaleza
- Campeonato Mato-Grossense: Mixto
- Campeonato Paranaense: Operário
- Campeonato Alagoano: CRB
- Campeonato Catarinense: Barra