Rodrigo Garro fez a sua estreia na temporada na noite do último domingo, 9, na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo (2 a 0), pela 8ª rodada do Paulistão 2025. Na saída da Neo Química Arena, o meia admitiu certo incômodo com a troca da sua numeração e falou pela primeira vez sobre o acidente em que matou uma pessoa.

Por conta de uma cláusula no contrato de Memphis Depay, Garro foi obrigado a ceder a camisa número 10 para o holandês. Assim, recebeu a 8 em uma campanha que o alvinegro fez questão de valorizar os ídolos do passado que vestiram a camisa como Luizinho, Basílio, Sócrates, Rincón, e, mais recentemente, Renato Augusto e Paulinho.

“Mentiria se não dissesse que não gerou uma situação difícil de assimilar, mas o mais importante é o Corinthians, a torcida, esse grupo de companheiros. Tenho um respeito muito grande por todos nesse clube, por Memphis, não creio que seja um motivo para analisar. Repito, o sentimento não foi bonito, mas o número 8 neste clube todos sabem o que representa”, disse o jogador, que ganhou um patch especial para a partida.

Garro tem 64 jogos e 13 gols pelo Corinthians. O argentino chegou ao Corinthians em janeiro do ano passado, com um contrato assinado até 2027, vindo do Talleres.

Em janeiro deste ano, o jogador se envolveu em um acidente automobilístico em La Pampa, na Argentina. Na ocasião, um motociclista colidiu com o seu carro e morreu.

“Queria fazer um agradecimento especial à torcida, que dia após dia me demonstrou um carinho incrível. Passei por dias muito difíceis nesses últimos tempos, não é fácil a situação que passei. Mas sinto que o carinho que recebi nesse tempo”, completou.

O próximo compromisso do Corinthians é na quarta-feira, no clássico contra o Santos, já pela 9ª rodada do Paulistão. As duas equipes se enfrentam a partir das 21h35, na Neo Química Arena.