Nesta quarta-feira, 21, a Arena Vera Cruz será o palco de um confronto decisivo pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Betim recebe a URT às 20h (de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes invictas na competição.

Disputa direta na tabela

Ambos os clubes chegam para este embate com campanhas idênticas: cinco pontos somados, fruto de uma vitória e dois empates cada. O Betim iniciou sua trajetória segurando empates contra Atlético Mineiro e Uberlândia (ambos por 1 a 1) e vem embalado por um triunfo sobre o North.

Já a equipe de Patos de Minas empatou com North e Pouso Alegre, além de ter conquistado uma importante vitória fora de casa contra o Athletic.

O jogo é considerado um confronto direto, fundamental para as pretensões de ambos os times de se consolidarem na zona de classificação para as semifinais ou garantirem vaga no Troféu Inconfidência.

Fator casa e estratégias

Jogando sob seus domínios, o Betim tenta fazer valer o mando de campo na Arena Vera Cruz para assumir o protagonismo das ações ofensivas desde os minutos iniciais.

Do outro lado, a URT aposta na solidez defensiva e na inteligência tática para explorar os espaços deixados pelo mandante e tentar surpreender como visitante, buscando repetir o bom desempenho que teve contra o Athletic.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela internet. Os torcedores poderão acompanhar o duelo através do serviço de streaming SportyNet (disponível via aplicativo) e também gratuitamente pelo canal oficial da plataforma no YouTube (Canal SportyNet Brasil).