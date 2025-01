AO VIVO: Fluminense x Sampaio Corrêa pela 1ª rodada do Carioca

O Fluminense começa o ano de 2025 recebendo o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com mudanças estratégicas na janela, o tricolor carioca busca um ano melhor do que o de 2024.

Publicidade

Flamengo x Boavista minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.