Abel escancara problema no elenco do Palmeiras com zagueiro-centroavante

O Palmeiras terminou o clássico contra o Corinthians (1 a 1), pela 7ª rodada do Paulistão, com um zagueiro na função de centroavante. Na última quinta-feira, 6, pouca gente nas arquibancadas do Allianz Parque entendeu quando a placa de substituição mostrou a entrada do jovem Benedetti entre os defensores adversários. Abel Ferreira não foi direto na resposta, mas pelo menos escancarou o problema no elenco.

Publicidade

Abel disse na entrevista coletiva que faltou mesmo a bola ter entrado. O treinador citou a cabeçada de Mayke na trave e o pênalti que Estêvão parou nas mão de Hugo Souza, lances que aconteceram após a entrada do jovem jogador de 18 anos.

“Tua opinião [para um repórter] é que faltou um centroavante hoje? Acho que hoje só faltou o pênalti do Estêvão ter entrado. Não faltou mais nada”, disse o treinador, para depois responder sobre a ausência do centroavante Flaco Lopez do banco de reservas. “Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogo na equipe e nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe.”

Publicidade

Benedetti é uma das promessas das categorias de base do Palmeiras. Zagueiro canhoto, com 1,98 metros, encantou a comissão técnica e foi chamado para treinar com o profissional. Desde quando chegou no Verdão, em 2022, acumulou títulos: Brasileiro Sub-20 e Sub-17, Copa do Brasil e Paulista Sub-17.

No clássico, o jogador entrou no lugar do lateral-esquerdo Piquerez, aos 42 minutos do segundo tempo e foi logo para a área adversária tentar uma bola de cabeça. Não deu certo. Piquerez evitou comentários mais aprofundados sobre a mudança.

“Para nós [laterais] é um pouquinho mais fácil ter uma referência dentro da área, mas temos que nos acostumar porque o futebol é muito dinâmico e não podemos jogar sempre com a mesma formação. A gente tem que se acostumar com isso e dar o nosso melhor”, disse Piquerez, o único jogador do Palmeiras a dar entrevista na saída de campo.

Publicidade

No momento da entrada de Benedetti, Abel tinha no banco de reservas o goleiro Marcelo Lomba; os laterais Giay e Vanderlan; os volantes Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Fabinho; e o meio-campo Allan. O lateral Marcos Rocha, o meio-campo Figueiredo e os atacantes Thalys e Luighi já haviam entrado. Flaco Lopez não foi sequer relacionado.