O Tottenham recebe o Nottingham Forest neste domingo, 22, às 11h15 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês da temporada 2025/26 e marca um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Crise e luta contra a degola

A reta final da competição reserva contornos dramáticos para as duas equipes, que têm como único objetivo a permanência na elite do futebol inglês. A imprensa esportiva trata o duelo como um verdadeiro “jogo de seis pontos”, dada a proximidade dos clubes na tabela.

O Tottenham vive uma situação alarmante. A equipe londrina ocupa a 16ª colocação com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e 14 derrotas) e amarga um jejum incômodo: não vence há 12 jogos na liga. A pressão sobre os donos da casa é imensa, e a torcida espera uma reação imediata para afastar o fantasma da segunda divisão.

Visitantes em alerta máximo

Do outro lado, o Nottingham Forest chega para o confronto em um cenário igualmente delicado. Na 17ª posição com 29 pontos — apenas um a menos que o adversário —, o time soma sete vitórias, oito empates e 15 derrotas. A equipe visitante também enfrenta uma seca de resultados, acumulando sete partidas sem vitória no campeonato.

A estratégia do Forest deve se basear em um bloco defensivo sólido, buscando explorar os erros e o nervosismo do Tottenham por meio de contra-ataques rápidos. Além da má fase, ambas as equipes lidam com desfalques importantes por lesão, tornando o prognóstico do duelo ainda mais imprevisível.

Onde assistir

Com os dois times separados por apenas um ponto, o confronto promete ser tenso e disputado a cada palmo de campo. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+. A transmissão internacional é feita pela Sky Sports, no Reino Unido, e pela NBC Sports (Peacock), nos Estados Unidos.