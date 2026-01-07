Nesta quarta-feira, 07 de janeiro de 2026, o St. James’ Park será o palco de um confronto decisivo no futebol britânico. O Newcastle recebe o Leeds em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 17h15 (horário de Brasília), com ambas as equipes buscando pontos fundamentais para seus objetivos na temporada 2025/26.

Momento das equipes

O Newcastle entra em campo buscando reencontrar a regularidade. Atualmente na 9ª colocação com 29 pontos (8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas), os Magpies tentam se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. Sob o comando de Eddie Howe, a equipe aposta na força de sua torcida, mas precisa superar a inconsistência recente, tendo alternado entre vitórias e tropeços nas últimas cinco rodadas.

Do outro lado, o Leeds luta na parte inferior da tabela, ocupando a 16ª posição com 22 pontos. Apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, o time dirigido por Daniel Farke vive uma fase de resiliência: está invicto há cinco jogos. Com uma sequência de quatro empates e uma vitória, os visitantes se tornaram um adversário difícil de ser batido e apostam na organização defensiva para surpreender fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Newcastle enfrenta problemas médicos. Jogadores importantes como Sven Botman, Dan Burn, Tino Livramento e Kieran Trippier estão fora. A provável escalação deve contar com: Nick Pope; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Joelinton e Sandro Tonali; Jacob Murphy, Anthony Gordon e Yoane Wissa.

Já o Leeds tem como principal baixa o atacante Lukas Nmecha. A tendência é que a equipe vá a campo com: Lucas Perri; Jayden Bogle, Jaka Bijol, Pascal Struijk e James Justin; Anton Stach e Ilia Gruev; Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson e Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin.

Onde assistir a Newcastle x Leeds

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+, garantindo a cobertura completa do duelo para o público brasileiro.