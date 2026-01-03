Neste domingo, 4, o St. James’ Park será palco de um confronto decisivo para as pretensões de meio de tabela no futebol inglês. O Newcastle recebe o Crystal Palace às 12h (horário de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. Separados por apenas um ponto na classificação, o duelo promete ser uma luta direta por posições e estabilidade na temporada 2025/26.

Cenário das equipes na tabela

O embate coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na primeira metade da tabela. O Newcastle, jogando em casa, tenta ultrapassar o adversário direto, enquanto o Crystal Palace busca manter sua ligeira vantagem e se aproximar do top 10. Embora ambos não corram riscos iminentes de rebaixamento, a distância para as vagas em competições europeias exige uma sequência de vitórias para manter o sonho vivo.

Newcastle busca consistência diante de sua torcida

Ocupando atualmente a 13ª colocação com 26 pontos, o Newcastle vive uma temporada de altos e baixos. A campanha dos Magpies reflete essa irregularidade: são 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas até o momento. Jogando em seus domínios, a equipe sabe que precisa somar pontos para se afastar da zona intermediária inferior.

A forma recente do time ilustra bem a oscilação vivida pelo elenco comandado por Eddie Howe. Nos últimos jogos, o time alternou bons momentos com tropeços, incluindo uma derrota recente para o Sunderland e um empate contra o Chelsea, o que aumenta a pressão por um resultado positivo neste fim de semana para recuperar a confiança.

Crystal Palace tenta manter a solidez

Do outro lado, o Crystal Palace chega ao confronto ligeiramente à frente, ocupando a 11ª posição (ou 10ª, dependendo dos critérios de desempate momentâneos) com 27 pontos. A campanha é muito similar à do rival, com 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Os Eagles entram em campo cientes de que um revés permitiria ao Newcastle ultrapassá-los na tabela.

O momento recente da equipe londrina exigiu atenção, após uma sequência difícil de derrotas. No entanto, o time conseguiu estancar a sangria com um empate em 1 a 1 contra o Fulham na última rodada. O desafio agora é voltar a vencer, provando que a má fase ficou para trás e que o elenco tem força para buscar pontos difíceis fora de casa.

Prováveis Escalações e Desfalques

O Newcastle enfrenta algumas incertezas devido a problemas físicos. Peças importantes como os defensores Kieran Trippier, Dan Burn e Sven Botman são dúvidas para a partida. A equipe deve manter sua formação tática habitual, apostando na força ofensiva de seu trio de ataque.