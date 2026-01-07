A disputa no topo da tabela do Campeonato Inglês promete esquentar nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. O Manchester City recebe o Brighton no Etihad Stadium, em Manchester, às 16h30 (horário de Brasília). Válido pela 21ª rodada, o confronto coloca frente a frente um postulante ao título e uma equipe que busca se consolidar na primeira metade da tabela.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, a transmissão no Brasil será realizada pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Internacionalmente, o jogo também estará disponível em plataformas como Sky Sports (Reino Unido) e Peacock (EUA).

Citizens na caça ao topo

O time da casa entra em campo com a responsabilidade de somar três pontos cruciais na luta pelo troféu. Atualmente na 2ª colocação com 42 pontos, o Manchester City ostenta uma campanha sólida, mas carrega a pressão de não poder tropeçar para se manter na cola do líder Arsenal, que está seis pontos à frente.

A equipe de Pep Guardiola vem de um empate frustrante em 1 a 1 com o Chelsea e enfrenta uma crise defensiva. O técnico não poderá contar com os zagueiros titulares Joško Gvardiol e Rúben Dias, lesionados na última partida, além das ausências de longa data de John Stones e Mateo Kovačić. Com tantos desfalques, a zaga deve ser improvisada, testando a profundidade do elenco.

Brighton busca estabilidade

Do outro lado, o Brighton chega ao Etihad tentando encontrar maior regularidade na temporada. Ocupando a 10ª posição com 28 pontos, os Seagulls realizam uma campanha equilibrada e buscam um resultado expressivo fora de casa para continuar sonhando com uma vaga em competições europeias.

A equipe visitante também lida com desfalques importantes, como o zagueiro Adam Webster e o ponta Solly March. No entanto, o time conta com o retorno de peças fundamentais como Pascal Groß para tentar explorar a defesa remendada do City e surpreender no contra-ataque.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Sergio Gómez; Rodri, Matheus Nunes; Bernardo Silva, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Brighton: Bart Verbruggen; Joël Veltman, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadıoğlu; Pascal Groß, Mats Wieffer; Yankuba Minteh, Diego Gómez, Kaoru Mitoma; Danny Welbeck.