A atmosfera promete ser elétrica no Elland Road neste domingo, 4 de janeiro de 2026. Em um dos confrontos mais tradicionais da terra da rainha, conhecido como a “Guerra das Rosas”, o Leeds recebe o Manchester United pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, marcada para às 09h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com objetivos opostos na tabela.

Situação das equipes e análise do confronto

Os donos da casa lutam para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes buscam consolidar sua posição na briga por vagas em competições europeias. O Leeds, sob o comando de Daniel Farke, ocupa a 16ª colocação com 21 pontos. A equipe vive uma fase curiosa: ostenta uma invencibilidade nos últimos cinco jogos, mas o excesso de empates tem impedido um salto maior na classificação. Vindo de um empate sem gols contra o Liverpool em Anfield, o time aposta na força de sua torcida para transformar a solidez defensiva em vitórias.

Do outro lado, o Manchester United, treinado por Ruben Amorim, chega ao confronto na 6ª posição, com 30 pontos. A campanha dos Red Devils reflete uma temporada de oscilações, mas o time segue vivo na disputa pelo G-4. Após um empate decepcionante em casa contra o Wolverhampton, uma vitória fora de casa é vista como fundamental para manter a pressão sobre adversários diretos e garantir uma vaga na próxima Champions League.

Prováveis escalações e desfalques

Para o clássico, ambos os treinadores lidam com ausências importantes. No Leeds United, Daniel Farke não poderá contar com o atacante Daniel James e o meio-campista Sean Longstaff, ambos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Leeds: Lucas Perri; Bornauw, Bijol, Struijk; Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Calvert-Lewin e Okafor.

Já no Manchester United, Ruben Amorim tem problemas consideráveis. O capitão Bruno Fernandes segue em recuperação de lesão. Além dele, o clube cedeu três peças para a Copa Africana de Nações: Noussair Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Onde assistir a Leeds x Manchester United

A partida promete ser disputada palmo a palmo, com o fator casa pesando para o Leeds e a qualidade técnica individual sendo o trunfo do United. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo através da ESPN Brasil (TV Fechada) e pelo serviço de streaming . A bola rola a partir das 09h30.