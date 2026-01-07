Nesta quarta-feira, 7, o clima de rivalidade toma conta de Londres. O Fulham recebe o Chelsea no histórico Craven Cottage, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) em um confronto direto que promete mexer com a configuração da parte de cima da tabela.

Situação atual e expectativas

O clássico londrino encontra as duas equipes em momentos distintos e com objetivos claros na Premier League. O Fulham, atualmente no meio da tabela, busca uma vitória em casa para se aproximar do pelotão de cima e igualar a pontuação de seu rival. Uma vitória consolidaria uma campanha estável e manteria o time longe da zona de rebaixamento, permitindo sonhar com vagas em competições europeias.

Para o Chelsea, a partida é crucial para defender sua posição no G-5, que garante vaga em ligas continentais. Os Blues vêm de uma sequência de resultados inconsistentes no campeonato e precisam dos três pontos para afastar a má fase e não se distanciarem dos líderes. O jogo marca a estreia do técnico Liam Rosenior, substituto de Enzo Maresca.

Fulham busca estabilidade

O time da casa chega para o clássico vivendo um momento de confiança. Ocupando atualmente a 11ª colocação com 28 pontos, o Fulham conseguiu estabilizar sua campanha, somando 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. O destaque fica por conta da recuperação recente: a equipe vem de bons resultados nos últimos jogos, incluindo duas vitórias e um empate nas três rodadas anteriores. Jogando em seus domínios, os Cottagers buscam os três pontos para igualar a pontuação do próprio rival desta rodada.

Chelsea pressionado no G-5

Do outro lado, o Chelsea entra em campo defendendo sua posição na zona de classificação europeia. Em 5º lugar com 31 pontos, a equipe tem uma campanha de 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. No entanto, o time precisa reencontrar o caminho da vitória para não perder o posto. O Chelsea não vence há quatro partidas pela Premier League, vindo de uma sequência de empates e derrotas que acendeu o sinal de alerta. Um triunfo fora de casa é essencial para afastar a pressão.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Marco Silva, do Fulham, tem desfalques importantes. Os jogadores Iwobi e Bassey estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações, enquanto o atacante brasileiro Rodrigo Muniz segue lesionado. Com isso, a provável escalação dos donos da casa é: Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin e Raúl Jiménez.