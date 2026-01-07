Nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a bola rola para um confronto decisivo no estádio Hill Dickinson, em Liverpool. O Everton recebe o Wolverhampton em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo, marcado para as 16h30 (horário local), coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas: os donos da casa buscam estabilidade na tabela, enquanto os visitantes lutam desesperadamente contra o rebaixamento.

Análise e expectativas para o jogo

O confronto no novo Hill Dickinson Stadium carrega uma grande carga de pressão para o Everton. Atuando em casa contra o lanterna da competição, a expectativa é de uma vitória convincente para afastar a má fase. Qualquer resultado adverso pode intensificar as críticas sobre a irregularidade do time na temporada. Para o Wolverhampton, a situação é de “tudo ou nada”. Após conquistar sua primeira vitória na rodada anterior, a equipe ganhou um sopro de esperança e tenta aproveitar o momento para surpreender fora de casa.

Everton busca recuperação em casa

O time da casa entra em campo ocupando a 12ª colocação na tabela, somando 28 pontos. A campanha dos Toffees tem sido marcada pela oscilação, com um registro equilibrado de oito vitórias, quatro empates e oito derrotas. Essa inconsistência impede voos mais altos, mas mantém a equipe longe da zona de perigo imediato.

No entanto, a forma recente acende um sinal de alerta. Nos últimos cinco jogos, o Everton sofreu três derrotas, conquistou apenas uma vitória e um empate. Jogando diante de sua torcida, o clube vê nesta partida a oportunidade ideal para estancar a perda de pontos e retomar o caminho das vitórias.

Wolves lutam pela sobrevivência

A situação do Wolverhampton é dramática. Ocupando a 20ª e última posição, a equipe soma apenas seis pontos em 20 rodadas, com uma campanha de uma vitória, três empates e 16 derrotas. A distância para sair da zona de rebaixamento é grande, tornando cada partida uma final.

Apesar do cenário difícil, há uma luz no fim do túnel. A recente vitória por 3 a 0 sobre o West Ham indicou uma reação. O elenco busca provar que ainda respira na competição e que pode operar o milagre da permanência.

Prováveis Escalações

Everton (Técnico: David Moyes):

Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko; Tim Iroegbunam, James Garner; Tyler Dibling, Dwight McNeil, Jack Grealish; Thierno Barry. (Formação 4-2-3-1)

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards): José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes; Jackson Tchatchoua, João Gomes, André, David Wolfe; Jhon Arias, Hwang Hee-chan, Marshall Munetsi. (Formação 3-4-3)