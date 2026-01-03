Neste domingo, 4 de janeiro de 2026, o estádio Hill Dickinson, em Liverpool, será o palco de um confronto decisivo para as pretensões de meio de tabela na 20ª rodada do Campeonato Inglês. O Everton recebe o Brentford às 12:00 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente o 8º e o 9º colocados da competição.

Com apenas um ponto separando as duas equipes na classificação, a partida ganha ares de decisão. Ambos buscam se consolidar na primeira página da tabela e manter vivo o sonho de alcançar as zonas de classificação para competições europeias.

Situação dos times no campeonato

As equipes vivem momentos semelhantes na Premier League. Uma vitória para os donos da casa significaria abrir uma vantagem de quatro pontos sobre um concorrente direto. Por outro lado, um triunfo dos visitantes colocaria o Brentford à frente dos Toffees na tabela. Sem riscos imediatos de rebaixamento, o foco de ambos é a estabilidade e a ascensão na liga.

Everton busca sequência positiva

O time da casa ocupa a 8ª posição, somando 28 pontos com uma campanha de 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. A temporada do Everton tem sido marcada por oscilações, mas a equipe chega motivada após reencontrar o caminho das vitórias na última rodada contra o Nottingham Forest. O retrospecto recente mostra uma sequência de vitória, empate, duas derrotas e uma vitória. Jogando em sua nova arena, o objetivo é aproveitar o fator casa para engatar uma série positiva.

Brentford tenta ultrapassagem fora de casa

Logo atrás, na 9ª colocação com 27 pontos, o Brentford viaja a Liverpool com o objetivo claro de ultrapassar o rival. A campanha é muito parecida: 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O time vem de uma sequência recente de resultados mistos (empate, vitória, vitória, derrota e empate), tendo ficado na igualdade contra o Leeds na última rodada. Vencer longe de seus domínios daria moral para a sequência da temporada 2025/26.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico do Everton deve lidar com as ausências de Jarrad Branthwaite e Séamus Coleman, ambos tratando lesões na coxa. A provável escalação dos Toffees é:

Pickford; Patterson, Tarkowski, O’Brien e Mykolenko; Garner, Iroegbunam, Grealish e Alcaraz; Barry e McNeil.

Pelo lado do Brentford, os desfalques confirmados são Antoni Milambo e Fábio Carvalho, que se recuperam de lesões no ligamento cruzado. A equipe deve ir a campo com: