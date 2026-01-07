Nesta quarta-feira (7), o Crystal Palace recebe o Aston Villa no tradicional Selhurst Park, em Londres. O confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, coloca frente a frente times com ambições opostas na tabela. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília).
Onde assistir a Crystal Palace x Aston Villa
A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva para o Brasil através da plataforma de streaming Disney+.
Momento das equipes
O Crystal Palace atravessa seu momento mais delicado na temporada. Sem vencer há sete jogos em todas as competições, a equipe ocupa a 14ª colocação com 27 pontos. A campanha de 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas reflete a irregularidade do elenco, que vem de quatro derrotas nos últimos cinco compromissos. O técnico Oliver Glasner lida com uma extensa lista de desfalques, incluindo Daniel Muñoz e Daichi Kamada por lesão, além de Ismaila Sarr, convocado para a Copa Africana de Nações.
Em contrapartida, o Aston Villa vive uma fase iluminada sob o comando de Unai Emery. Consolidado no G4, o time de Birmingham ocupa a 3ª posição com 42 pontos, somando 13 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. A equipe venceu quatro das últimas cinco partidas e segue firme na disputa por uma vaga na próxima Champions League, mantendo-se também na perseguição aos líderes pelo título.
Prováveis escalações
Crystal Palace: Dean Henderson; Jefferson Lerma, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Nathaniel Clyne, Will Hughes, Adam Wharton e Tyrick Mitchell; Brennan Johnson, Yéremy Pino e Jean-Philippe Mateta.
Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelöf e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía e Ollie Watkins.